Caos idrico, Greco smentisce Caltaqua, “mai autorizzato aumenti tariffa”: Konsumer chiede incontro

Gela. “Non ho mai autorizzato l’aumento delle tariffe idriche”. Il sindaco Lucio Greco prende nettamente le distanze, dopo quanto spiegato dal gruppo Caltaqua, che ha difeso il conguaglio, definito con “calcoli analitici”. Per i manager dell’azienda italo-spagnola, quelle recapitate in queste settimane non sono bollette pazze e l’aspetto tariffario sarebbe stato comunicato ai sindaci del territorio. “La mia posizione nei confronti di Caltaqua è stata sempre netta e chiara. Fin da quando ero presidente dell’associazione Cittadini per la giustizia, ho difeso a spada tratta i diritti dei miei concittadini, vessati da una mala gestione da parte della società italo-spagnola – dice Greco – adesso, nella qualità di sindaco ho, purtroppo, potuto constatare e prendere atto che la situazione è ulteriormente peggiorata. Pertanto, nel dichiarare che mai in nessuna circostanza e in nessuna riunione ho acconsentito all’aumento tariffario, ribadisco la ferma volontà di intraprendere tutte le iniziative che mettano fine ad una situazione che, di giorno in giorno, diventa sempre più insopportabile”. Il rapporto tra Palazzo di Città e l’azienda che gestisce il servizio idrico è sempre più teso e i disservizi sono costanti. Adesso, anche i vertici locali e regionali dell’associazione a tutela dei consumatori “Konsumer” hanno chiesto un incontro ai responsabili di Caltaqua. Lo spiega l’avvocato Stefano Scepi, che coordina l’associazione a livello locale.