Caos lungomare, auto transitano tra i locali: Farruggia, “incapacità amministrativa”

Gela. I titolari dei locali sul lungomare hanno ottenuto l’autorizzazione ad installare i loro dehors, anche oltre il limite iniziale, ma nella zona al momento la sicurezza scarseggia e le auto transitano a pochi centimetri dalle attività commerciali. Il consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, che fa parte della commissione sviluppo economico che ha lavorato sulla disciplina dell’occupazione del suolo pubblico, ritiene che il sindaco e l’assessorato competente debbano prendere posizione. “Così, ancora una volta, dopo i buoni propositi e i proclami, i locali del lungomare, grazie all’impegno della commissione sviluppo economico e del consiglio comunale, che tempestivamente ha approvato il nuovo regolamento in deroga a quello vigente in materia di suolo pubblico, hanno riaperto senza limitare la loro capacità di accoglienza, ma si ritrovano con i loro dehors immersi nel traffico veicolare. E’ inaccettabile che dopo mesi di comunicati stampa per accendere i riflettori sulla sicurezza stradale, a causa dei troppi incidenti a carico degli utenti deboli della strada – dice Farruggia – il sindaco possa permettere una situazione di pericolo. I dehors, infatti, istallati sulla carreggiata, ma senza alcuna ordinanza che limiti la viabilità in coerenza con la possibilità di occupare il suolo pubblico, sono esposti ai pericoli delle auto in transito, senza controllo. Quindi da una parte l’inquinamento dovuto al traffico veicolare a stretto contatto con chi decide di concedersi una serata all’aperto, dando un importante contributo alla ripartenza economica di categorie, come quella dei ristoratori, che hanno fortemente subito le misure anti-Covid; dall’altro, il pericolo di essere investiti da un’automobile mentre si è seduti a mangiare e la soglia di attenzione è veramente bassa per poter pensare di salvaguardare la propria incolumità”. Secondo il consigliere, non ci sono molte altre soluzioni, si deve interrompere il flusso del traffico, regolamentandolo, oppure bisognerà sospendere le licenze degli esercenti. “Riteniamo che sia da incoscienti permettere già da settimane una cosa del genere. Sarebbe opportuno che il sindaco prendesse una posizione immediata in merito. Può interrompere il traffico in quella zona fino a quando gli uffici non saranno in grado di attivare quanto previsto dalla delibera di giunta municipale che avrebbe dovuto vedere istallata la cartellonistica già da qualche settimana, oppure sospendere le autorizzazioni dell’occupazione degli spazi pubblici. La salute e la sicurezza – continua Farruggia – non possono andare in deroga alle incapacità amministrative e di certo non possono continuare a pagare i ristoratori che dovrebbero avere una priorità per l’amministrazione comunale. L’impegno dovrebbe essere massimo nel garantire, a tutti i cittadini, la sicurezza dovuta, ripartendo sotto il profilo economico, in una città che si dice spesso non avere più tempo ma che continua ad aspettare a causa dell’inadeguatezza di chi dovrebbe assumere delle decisioni di responsabilità”.