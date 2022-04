Caos negli uffici Asp di via Parioli, attese di ore e code insostenibili

Gela. Code e attese di ore, anche per un semplice cambio del medico di base. Accade anche questo agli utenti che si recano negli uffici Asp, in via Parioli. Ormai da giorni, la situazione è sempre uguale. Le code sono talmente lunghe da mettere in difficoltà chi non riesce a sostenere attese di ore. Tanti vengono invitati a ritornare successivamente, quando il “grosso” sarà smaltito. Neanche le procedure on line pare abbiano consentito di limitare l’afflusso. Spesso, infatti, Asp non dà seguito.