Caos rifiuti di un anno fa, ordinanza Messinese illegittima: Tekra al Cga per risarcimento

Gela. Un anno fa, l’ennesima emergenza rifiuti, con i cumuli sparsi ovunque, indusse l’ex sindaco Domenico Messinese ad emettere un’ordinanza d’urgenza. Vennero imposti a Tekra il ripristino dei servizi aggiuntivi e l’effettuazione di tutti gli interventi necessari ad eliminare i cumuli. Lo scorso maggio, su ricorso presentato dai manager campani, il Tar Palermo ha dichiarato l’illegittimità di quell’ordinanza. Non c’erano le condizioni per firmarla. Nonostante il verdetto favorevole, gli imprenditori campani hanno comunque deciso di impugnarla davanti ai giudici del Consiglio di giustizia amministrativa. Mirano ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni ma anche l’ottenimento delle somme dovute per le attività svolte lo scorso anno. Due richieste che la decisione del Tar ha respinto, nonostante sia stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento di Messinese, firmato in assenza di copertura finanziaria. “Come puntualmente dedotto dalla parte ricorrente, l’ente locale ha fatto un uso distorto del potere extra ordinem”, hanno scritto i giudici palermitani nella loro decisione. “Il Comune ha ordinato alla ricorrente di effettuare prestazioni di servizi aggiuntivi, precedentemente ridotti dall’ente locale proprio per la carenza di risorse finanziarie – si legge in un altro passo della motivazione – tale circostanza di fatto, peraltro non efficacemente contestata dalla difesa del Comune, già di per sé disvela la carenza del presupposto indefettibile richiesto dalla normativa statale per i provvedimenti contingibili e urgenti, consistente nella necessità di fronteggiare situazioni straordinarie e imprevedibili e di immediato pericolo”.