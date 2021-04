Caos scuole, chi decide la chiusura? Di Stefano: “Tocca ad Asp e Caltagirone mente”

“Ha prestato attenzione nell’omettere volontariamente di informare la città circa le sue ripetute assenze ai tavoli tecnici con la prefettura e i sindacati. Dirà che era impegnato nell’esercizio delle sue funzioni, verrebbe da chiedersi quanto, allora, queste funzioni siano in linea con la mission di un manager dato che, ed è sotto gli occhi di tutti, l’Asp ha ormai perduto le coordinate di questa emergenza sanitaria. A riprova di come lo stesso Caltagirone abbia inteso smarcarsi dalle sue responsabilità, interviene la realtà dei fatti che non è rimessa ad alcuna interpretazione. Mentendo, infatti, ha dimostrato tutta la sua difficoltà nel non saper più gestire il momento drammatico fatto per lo più, per l’Asp stessa, di tracciamenti impossibili da ricostruire, di lunghissimi ritardi rispetto al decretare la fine delle quarantene per tanti soggetti che sono ancora in attesa di Asp, che è letteralmente andata in tilt e non solo perché i numeri sono alti ma, probabilmente anche perché chi dirige è evidentemente troppo occupato ad evitare le proprie responsabilità e gioca ormai bene il ruolo di chi, non potendo più recuperare ciò che è andato perso, si limita a trincerarsi dietro il disperato bisogno di salvarsi dalle proprie insufficienze gestionali. Dica il manager la verità piuttosto che tentare di salvarsi da cose, peraltro, ormai chiare agli occhi di tutti – aggiunge il vicesindaco – non si nasconda dietro dichiarazioni falsate dalla paura che siano ormai di dominio pubblico le sue difficoltà e non menta sulla legge che può interpretare nel modo che è più a suo vantaggio ma non lo aiuterà ad uscire dalle sue competenze. Se può, se gli resta del tempo, emetta quel parere, lo faccia per tutte le volte che quest’amministrazione glielo ha domandato come previsto dalla normativa e lui ha preferito far finta che non rientrasse tra le proprie competenze come se nulla, a questo punto, fosse sua competenza né sua responsabilità”. L’emergenza sanitaria ha fatto letteralmente saltare il tappo di una sanità locale, da decenni in crisi nera, con tutte le conseguenze politiche del caso.