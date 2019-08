Caos strisce blu: i residenti del centro storico si sentono vessati

Gela. Un euro al giorno per parcheggiare l’autovettura sotto casa. Un costo ritenuto esoso dai residenti del centro storico, rappresentati dall’omonimo comitato presieduto da Giuseppe Filetti, pronti a reagire qualora non venissero applicati i giusti provvedimenti. Secondo Filetti l’amministrazione avrebbe ignorato la clausola in favore dei cittadini creando un eccessivo squilibrio dei costi. Nella capitale, invece, i residenti pagherebbero circa 30 centesimi al giorno per un canone annuo di appena 10 euro. Una differenza abissale che ha indotto il comitato Centro storico a pretendere una variazione delle tariffe decise dell’amministrazione capeggiata da Lucio Greco, dopo un primo incontro chiarificatore con il vice sindaco Terenziano Di Stefano. Non è una novità,infatti, il disagio che i cittadini vivono a causa della disorganizzazione legata alle strisce blu, a partire dalla divisione in zone A e B che determina una variazione di tariffe.