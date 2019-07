Caos strisce blu, talloncini sulle auto per il riavvio: “Bloccare tutto Ghelas non è pronta”

Gela. “La Ghelas non è assolutamente pronta a svolgere il servizio di sosta a pagamento. Chiediamo all’amministrazione comunale di sospendere tutto”. Sono state ore di caos in città e i consiglieri comunali di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino hanno già fatto richiesta urgente di una conferenza dei capigruppo. Con una serie di talloncini apposti sulle auto in sosta (come da foto che pubblichiamo), Ghelas e Comune hanno avvisato del ripristino del servizio di sosta a pagamento, che è stato fermo per un anno. “Ma come si fa ad informare gli utenti con un talloncino apposto sulle auto? – si chiede Scerra – siamo ritornati ai grattini e non ci sono più i parcometri. Le tabelle segnaletiche vanno cambiate. Riportano tariffe vecchie e anche gli orari non corrispondono”. Il commissario straordinario Rosario Arena, mesi fa, ha assegnato il servizio alla Ghelas, dell’amministratore delegato Gianfranco Fidone. Dovrà essere la società in house a coprire le attività.