Caos vaccini, soggetti fragili rimandati indietro: Di Cristina, “è molto grave”

Gela. Il sistema delle vaccinazioni anti-Covid in città è chiaramente in forte difficoltà e a farne le spese sono i soggetti estremamente vulnerabili. L’allarme è ripreso dal segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina. “Quello che sta accadendo è di una gravità assoluta – dice dopo aver ricevuto diverse segnalazioni – la stragrande maggioranza dei soggetti fragili della città viene rimandata indietro, nonostante la regolare prenotazione del vaccino. Vengono rispediti indietro perché si richiede un’ulteriore visita specialistica o addirittura un aggiornamento della patologia. E’ inaccettabile. Cosa si vuole coprire, la carenza di vaccini? – chiede Di Cristina – in una fase delicata come questa, i soggetti fragili non possono essere lasciati indietro”.