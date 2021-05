Caos zona rossa, Pd: “E’ una sconfitta della giunta Greco e del governo regionale”

Gela. Il caos e le proteste su una zona rossa, prima dichiarata e dopo appena una notte subito revocata, sono segnali di “una sconfitta senza mezzi termini” dell’amministrazione comunale e del governo regionale. I dem, che hanno anche ufficialmente chiesto l’avvio di open day per gli over 18, tornano sull’emergenza sanitaria e la segreteria cittadina, retta da Guido Siragusa, non si lascia scappare neppure le debolezze politiche emerse durante questa fase. I democratici descrivono una situazione “schizofrenica”. “Sui rimpalli di responsabilità abbiamo ampiamente criticato l’amministrazione cittadina e i vertici manageriali del locale nosocomio, ma d’altra parte pare essersi aperto un ulteriore e sconcertante teatrino, dove ciascuno sembra volersi rendere protagonista di considerazioni svincolate dalla realtà politica ed amministrativa, ergendosi ora a paladino ora a inquisitore dei risultati ottenuti senza una visione di prospettiva. C’è addirittura chi definisce la città “covid free” e duole sentir pronunciare queste parole, proprio dai vertici amministrativi locali, che hanno dimostrato oggettivamente inefficienza nella gestione del controllo del territorio, costringendo un’intera città, numerosissime attività commerciali e intere famiglie ad un perdurare asfissiante della zona rossa mentre il resto di Italia cominciava ad assaporare il ritorno, a piccoli passi, della normalità. L’ultima in ordine di tempo – dicono dalla segreteria dem – è la beffa del prolungamento proprio della zona rossa per la nostra città, salvo poi smentite regionali che in tempi mai visti prima hanno con solerzia restituito un conteggio accettabile o forse, solo col tempo riusciremo a scoprirlo, semplicemente più realistico. Ci chiediamo se i vertici regionali, quelli locali e quelli amministrativi, che ricordiamolo proprio dalla politica vengono nominati, abbiano il coraggio di parlare la stessa lingua, visto che, almeno in apparenza, sembrerebbero essere uniti da un unico filone politico”. I dem, quindi, sottolineano come l’attuale management Asp sia espressione politica del governo regionale, avendo chiari riferimenti anche nell’amministrazione comunale. Sugli screening scolastici, ci sono enormi perplessità, non solo sul fronte organizzativo ma anche per quello dell’efficacia. “Altra questione a dir poco imbarazzante è poi la gestione degli ultimi screening scolastici, che hanno il sapore del contentino, effettuati con tampone molecolare al quale non segue alcuna effettiva quarantena, se non un invito a permanere presso la propria abitazione dopo l’effettuazione, rendendolo di fatto poco se non addirittura assolutamente inattendibile in termini di sicurezza al rientro nelle classi, dispendioso in termini economici e gravoso per la complessa e già ingolfata macchina della sanità”, aggiungono gli esponenti del Pd. Ormai, il Pd fa parte del fronte di opposizione alla giunta Greco e in aula consiliare, durante la seduta monotematica sull’emergenza sanitaria, dure critiche sono state rivolte anche al management Asp.