Caos Ztl e segnaletiche sbagliate, protesta in piazza Sant’Agostino anche il parroco

Il parroco dice di avere cercato un dialogo con il primo cittadino.

“Ne ho parlato col sindaco e col vice sindaco, Terenziano Di Stefano – aggiunge don Lino Di Dio – Ma non ho avuto alcun riscontro. Resto per l’apertura di piazza Sant’Agostino ma non dalle 18. Dalle 21 favorirebbe la movida, prima crea solo confusione”.

Dopo un continuo valzer di segnaletiche e ordinanze, alla fine, sarà consentito il transito da piazza Sant’Agostino “ma solo in un senso di marcia – assicura il vice sindaco Terenziano Di Stefano – Abbiamo cercato di assecondare le necessità dei commercianti che insistono nella piazza”. A giugno la giunta Greco aveva idee diverse, deliberando il divieto di accesso in piazza Sant’Agostino e dirottando il traffico veicolare in via Cocchiara.

La rimodulazione del confine dell’area pedonale pare abbia già raccolto il malcontento dei commercianti che insistono sul tratto di corso Vittorio Emanuele che precede il varco pedonale. Sono preoccupati dalla sosta selvaggia con le autovetture abbandonate sui marciapiedi.

“E’ stato modificato esclusivamente l’inizio della ztl perché si stava creando troppa confusione in via Cocchiara – ammette l’assessore Di Stefano – Abbiamo cambiato idea, invece, a seguito delle lamentele dei gestori della pizzeria e del supermercato che insistono nella piazza. La movida, inoltre, si è spostata in altre aree della città”. Ieri, per la terza volta, gli addetti del Comune hanno modificato la segnaletica, creando non poca confusione ai cittadini. “Nessun caos – prova a smorzare i toni il vice sindaco – L’orario di accesso è stato un errore del responsabile della segnaletica che ha dovuto modificare ancora una volta la segnaletica”. In attesa dell’avvio della ztl anche sul lungomare, previsto dalle 20 alle 2 con orari diversi che potrebbero alimentare solo confusione tra gli automobilisti, rimane l’annoso problema del rispetto del limite di 20 chilometri orari. Il vice sindaco pare fiducioso e assicura la presenza degli agenti di polizia municipale fino alle 2 della notte.