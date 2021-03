Capi “griffati” venduti su facebook, merce mai consegnata: donna a processo

Gela. Attraverso la sua pagina facebook avrebbe avviato un’attività di vendita on line, anche di capi di abbigliamento griffati. Secondo le contestazioni che i pm della procura muovono ad una giovane donna, però, nonostante gli acquisti effettuati dai clienti, la merce non sarebbe mai stata consegnata o in ogni caso si sarebbe trattato di capi non originali, con loghi ritenuti falsi. La donna che aveva avviato l’attività, dopo alcune denunce arrivate alle forze dell’ordine, è finita sotto indagine. Nei suoi confronti è stato disposto il processo. Davanti al giudice Antonio Fiorenza, il legale che la assiste, l’avvocato Giovanni Cannizzaro, ha avanzato richiesta di messa alla prova.