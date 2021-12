“Capodanno a km 0” per sostenere lo sport gelese

Un forte impulso nei confronti di una città che da mesi tenta di risollevarsi dalle conseguenze dalla pandemia che l’hanno penalizzata sotto tanti punti di vista. Ripartire, quindi, da ciò che di bello offre per poi guardare oltre. Il ricavato dell’evento, infatti, sarà destinato proprio al settore sportivo, in grado di innescare circuiti di crescita turistica ed economica. “È un evento a ricavo a zero – dichiara Maurizio Melfa – Noi vogliamo far crescere lo sport e questi eventi diventano davvero importanti in quanto offrono un ulteriore sostegno”. Primo Gran Galà di Capodanno Gelese, un’occasione nella quale coinvolgere diverse personalità in grado di dare un forte messaggio di rinascita. Non più allontanarsi dalla città alla ricerca di opportunità, ma sfruttare le sue peculiarità per renderla vero e proprio magnete. “Credo che quest’evento possa dare tanti stimoli alla città – sostiene Maurizio Melfa – Gela non è ultima e può rimettersi in carreggiata”.