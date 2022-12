“Caporalato favorito da gruppi criminali”, Randazzo: “Lavoratori Consorzio senza stipendi”

Gela. Il quadro complessivo è di assoluta gravità. Nei campi, anche per quanto riguarda il territorio locale, è come se il tempo si fosse fermato, con forme di sfruttamento simili a quelle di inizio secolo. Uno scenario che il segretario provinciale della Flai-Cgil Peppe Randazzo ha descritto nella sua relazione, esposta questa mattina a Niscemi, nel corso del congresso provinciale, conclusosi con la sua riconferma. Randazzo ha puntato ancora una volta sulla denuncia di un caporalato che sfrutta lavoratori e favorisce imprenditori e operatori che “si rivolgono a consorterie criminali e mafiose per reclutare manodopera agricola, per lo più stranieri, costretti dal loro stato di bisogno ad accettare condizioni umilianti”. Ha richiamato alcune operazioni condotte dalle forze dell’ordine e tese a bloccare situazioni di estremo sfruttamento, scoperte a livello locale. Per il segretario Flai, è da rigettare qualsiasi ipotesi di reintroduzione dei voucher in agricoltura. Sul territorio, poi, si sommano le emergenze. In agricoltura, si lavora senza una vera infrastrutturazione e con dighe che necessiterebbero di interventi complessivi. Quello del Consorzio di bonifica è un altro passaggio irrinunciabile. I lavoratori attendono da mesi di avere le loro retribuzioni. Si sta per arrivare ad un semestre senza pagamenti. “Lavoratori e lavoratrici del Consorzio sono stanchi e si sentono abbandonati al loro destino – ha detto Randazzo – si ritrovano a fronteggiare questa fase di crisi sociale senza la dignità ma continuano a fornire i servizi”.