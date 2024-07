Gela. Una delle auto coinvolte, ieri, è finita contro un palo, mentre era ferma per il rifornimento di carburante. E’ successo a Caposoprano, in pieno giorno. Pare che quanto accaduto sia stato determinato da un’altra vettura, una Jaguar, che sempre nell’area di sosta sarebbe finita contro l’auto, trascinandola via fino al palo. Non è chiaro se sia trattato di un errore o di un guasto.