CAPRARI DECISIVO, LA SAMPDORIA BATTE LA SPAL AL 91′

FERRARA (ITALPRESS) – Lo scontro diretto per la salvezza al Paolo Mazza viene deciso al 91′. Tra Spal e Sampdoria termina 0-1 e per Ranieri l’appuntamento con la prima vittoria stagionale sulla panchina blucerchiata arriva grazie ad un colpo di testa di Caprari al 91′ pochi istanti dopo il suo ingresso in campo. L’allenatore romano lascia fuori Quagliarella e dà fiducia a Bonazzoli e Gabbiadini. E il primo squillo della partita è proprio dell’ex Napoli autore di una conclusione dalla distanza che termina a lato al 3′. La Spal risponde al 19′: Reca crossa in area, la palla finisce sui piedi di Strefezza che da posizione defilata non inquadra la porta. Nella ripresa è la Spal ad approcciare meglio: al 52′ Strefezza corre sulla fascia e crossa per Moncini anticipato al momento di battere a rete da un intervento provvidenziale di Depaoli. Nel momento migliore della formazione di casa, la Samp va vicino al vantaggio grazie ad una indecisione difensiva degli avversari: Vicari sbaglia un rinvio in area, Bonazzoli si fionda sul pallone ma viene anticipato da Berisha che lo travolge. E al 91′ c’è l’episodio decisivo del match: Ranieri concede minuti a Caprari che ripaga la fiducia col colpo di testa che vale il definitivo 1-0 blucerchiato e la prima vittoria sotto la gestione Ranieri.

(ITALPRESS).