Caprari risponde a Engelhardt: 1-1 nel derby Como-Monza

COMO (ITALPRESS) – Como e Monza non sanno più vincere e rimangono inguaiate in classifica. Al Sinigaglia finisce 1-1 il derby lombardo, grazie a una rete per tempo: al gol di testa di Engelhardt, ha risposto Caprari su rigore. Il match si rivela equilibrato e anche molto divertente da guardare, ma Como e Monza confermano comunque i difetti intravisti in questa prima parte di campionato. Sin dai primi minuti entrambe le formazioni giocano la partita a viso aperto, con intensità e senza timori nonostante la classifica preoccupante. Al termine del primo tempo il computo delle occasioni da gol sorride ai padroni di casa, decisamente più rapidi nell'innescare i propri giocatori offensivi. Al 4′ un ispirato Fadera sfiora il vantaggio con un destro a giro fuori di pochissimo. Il vantaggio del Como arriva al 36′ su sviluppo di corner, battuto da Strefezza. Dopo la spizzata di Goldaniga, a seguito di un rimpallo la sfera arriva a Engelhardt che, sempre di testa, realizza l'1-0. A inizio ripresa, invece, si fa preferire il Monza sul piano dell'approccio. Ad aiutare il recupero dei brianzoli ci pensa Nico Paz, autore di una pesante ingenuità su cross avversario. Il fantasista spagnolo salta, infatti, in maniera scomposta, intercettando con il braccio larghissimo il tentativo di sponda di Pablo Marì. Dopo revisione al Var, l'arbitro Sacchi indica il dischetto: Caprari sigla così l'1-1 spiazzando Reina. Le due squadre cercano il colpo della vittoria, ma nel finale subentra inevitabilmente anche la stanchezza. In generale, è il Monza ad attaccare con maggiore pericolosità, sfruttando soprattutto l'arma del cross. Nel recupero succede semplicemente di tutto ed entrambe le squadre hanno la chance di vincere la partita. Al 93′ Djuric, su uno splendido assist di tacco di Maldini, sbuca alle spalle della difesa del Como e, in spaccata, grazia Reina, spedendo alto una palla gol clamorosa. Un minuto dopo tocca ai padroni di casa, ma il colpo di testa di Belotti termina alto. Il pareggio è un risultato che in fondo non accontenta nessuna delle due compagini. Como e Monza, infatti, si trovano dopo quattordici giornate in zona retrocessione, rispettivamente (in attesa delle altre gare) al terzultimo e al penultimo posto.