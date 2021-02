“Carabinieri factotum di zio Totò”, al boss dati riservati: “12 anni per Rinzivillo”

Gela. Nelle conversazioni telefoniche, intercettate dagli investigatori, lo chiamavano “zio Totò”. Due carabinieri, Marco Lazzari del servizio interno dell’Aisi e Cristiano Petrone del Ros, erano diventati “factotum” del boss sessantenne Salvatore Rinzivillo. Così hanno spiegato i pm della Dda di Caltanissetta, Nadia Caruso e Davide Spina, nel corso della requisitoria del giudizio che tocca lo stesso Rinzivillo, accusato di corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici delle forze dell’ordine. Hanno chiesto la condanna a dodici anni di reclusione per il sessantenne, attualmente recluso al 41 bis nel carcere di Novara. Difeso dall’avvocato Roberto Afeltra, ha ascoltato la requisitoria, in videocollegamento. E’ una delle tante costole processuali dell’inchiesta madre “Extra fines”, che ha già portato alla condanna, in primo grado, dello stesso Rinzivillo. Secondo gli inquirenti, era riuscito ad avere il pieno appoggio dei due militari, a loro volta già condannati in abbreviato per questi fatti. Avrebbe ottenuto informazioni riservate, anche su soggetti a lui molto vicini nell’affare della droga. Ai due carabinieri, si sarebbe rivolto dopo aver capito di essere seguito dai finanzieri romani del Gico, che stavano già indagando sui suoi affari nella capitale. Petrone e Lazzari, secondo i pm, si erano messi a disposizione, con l’obiettivo di avere soldi per i loro “servizi”.