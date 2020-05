Carambola in via Venezia, con la Smart si ribalta sull’asfalto

L’automobilista, figlio di un dipendente ospedaliero, se l’è cavata con una ferita ad una mano. I sanitari del Pronto soccorso lo hanno sottposto a controlli mirati per scongiurare la presenza di eventuali fratture. Il conducente della Smart sarebbe uscito autonomamente dall’abitacolo. Dalla riapertura della fase 2 è l’ennesimo sinistro, ieri un motociclista aveva finito la propria corsa contro un guard-rail della ss 115, nei pressi di Montelungo. Ancora prima, due autovetture si erano rese protagoniste di un sinistro nei pressi della rotatoria est del lungomare. I giorni a ridosso della riapertura post covid-19 tre incidenti si erano registrati in via Venezia. Quello della scorsa notte ha rischiato di avere conseguenze drammatiche, per la particolare presenza di autovetture e persone che poco hanno a vedere con una fase di riapertura post pandemia.