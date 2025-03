Caratterizzazione ambientale dell’area del Biviere, incarico tecnico per le indagini integrative

Gela. Prima del vero e proprio piano di caratterizzazione ambientale dell’area del Biviere, ricompresa nell’elenco dei siti orfani riconosciuti a livello ministeriale, è necessario provvedere a indagini integrative. Gli uffici regionali hanno affidato l’incarico a un professionista che si occuperà, tra gli altri interventi tecnici, “di provvedere al rilievo topografico preliminare delle aree oggetto di indagine per definire lo stato di fatto della zona di interesse nonché, al contempo, di acquisire il modello digitale del terreno e procedere alla restituzione su base cartografica in scala di dettaglio adeguata allo scopo nonché su base catastale con ubicazione georeferenziata dei punti di indagine previsti dal piano nonché della rete piezometrica esistente da individuare sulla base della documentazione in possesso dell’amministrazione e verificandone l’efficienza mediante freatimetro”, così riporta il provvedimento che conferisce l’incarico, rilasciato dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. Sulla base di dati lo scorso anno resi pubblici dal Ministero dell’ambiente, i costi per le attività previste nel sito orfano del Biviere ammontano a venticinque milioni di euro. Si tratta delle somme necessarie per tutte le attività di “progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, Pdc (aggiornamento-integrazione), analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, con confinamento o bonifica mediante scavo e rimozione di tutte le sorgenti attive di contaminazione primaria, risanamento delle matrici ambientali e ripristino ambientale delle aree della Riserva naturale orientata Biviere di Gela”.