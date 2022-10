Carburante usato per i lavori, nessun furto: assolti due dipendenti Ghelas

Gela. Quei pochi litri di carburante in più che venivano immessi in un piccolo bidone, servivano comunque ad alimentare il trattore usato per lavori commissionati a Ghelas, la società in house del Comune. Il gup del tribunale Roberto Riggio ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di due dipendenti dell’azienda (uno ormai in pensione), inizialmente accusati di furto di carburante. L’assoluzione è stata disposta dal magistrato, in udienza preliminare, dopo aver vagliato la ricostruzione fornita dal difensore dei due lavoratori, l’avvocato Rosario Lumia. Il legale ha fornito tutti i riscontri, anche sulle carte carburante. Ha dimostrato che gli operai usavano il quantitativo in più, peraltro minimo, come scorta per il trattore destinato a lavori in aree spesso distanti dalla rimessa dell’azienda.