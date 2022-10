Carenze di personale in ospedale, Trainito: “Nota al manager Asp, sindaco convochi tavolo”

Gela. Una nota urgente da trasmettere al manager Asp Alessandro Caltagirone. La commissione consiliare sanità si sta attivando per capire quale sia l’attuale situazione in reparti strategici del nosocomio di Caposoprano. Il trasferimento dell’unico medico di neurologia e le carenze enormi per gli anestesisti, sono solo le ultime due emergenze che stanno toccando la struttura. “Ho deciso, insieme ai colleghi Romano, Giudice e Cascino, di scrivere una nota al direttore generale Alessandro Caltagirone, per avere notizie reali su ciò che sta accadendo nel nostro ospedale. Conosciamo la dura realtà, legata al fatto che non è facile trovare medici, ma siamo certi – dice il presidente della commissione Trainito – che una soluzione va trovata e siamo pronti a dare il nostro supporto affinché l’ospedale possa trovare uno spiraglio di miglioramento”.