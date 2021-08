Carenze idriche, a Manfria senza acqua: segnalazioni dagli utenti in difficoltà

Gela. Come troppo spesso capitato, anche nel recente passato, la stagione estiva, quest’anno funestata dalla pandemia, riserva sgradite sorprese agli utenti. Le difficoltà idriche continuano a farsi sentire. Ad inizio settimana, l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto l’intervento di Eni per coprire il taglio di venti litri al secondo per il serbatoio di Caposoprano, deciso da Siciliacque. A Manfria, invece, dove in questo periodo si concentrano migliaia di famiglie, l’acqua inizia a scarseggiare.