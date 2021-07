Carenze in ospedale, Greco e Gnoffo hanno incontrato Asp: parte servizio per amianto

Gela. Ieri sera, la maggioranza del sindaco Lucio Greco ha bocciato la mozione di Pd e Movimento cinquestelle, tutta volta ad individuare le attuali carenze dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, soprattutto a livello di servizi e personale. Questa mattina, però, il primo cittadino e l’assessore alla sanità Nadia Gnoffo hanno incontrato uno dei manager Asp, Marcella Santino. Sul tavolo, proprio le carenze di personale e i tanti servizi che non partono. “Il direttore sanitario, a seguito di nostre precise istanze – hanno dichiarato Greco e Gnoffo al termine dell’incontro – ha assunto impegni ben precisi e ci ha rassicurati anche sul fatto che, molto presto, la pianta organica inizierà ad essere rimpinguata, grazie ad alcuni concorsi finalmente sbloccati e in fase di espletamento, uno pure già concluso. Tre sono i medici in attesa di insediarsi per urologia, che andranno a colmare il vuoto creatosi negli anni e a sostenere gli altri medici, che stanno facendo un lavoro eccellente e stanno portando avanti il reparto al meglio delle loro possibilità”. Rimangono aperti tanti altri casi, dalla Breast Unit alla Neuropsichiatria, partita con il freno tirato, per arrivare ad urologia e chirurgia. “Il Sindaco e l’assessore hanno chiesto anche un’altra riunione, per soffermarsi sulle gravi sofferenze degli altri reparti. “Non c’è solo la pandemia – hanno aggiunto Greco e Gnoffo – ci vogliono interventi urgenti anche in altre reparti e in altre strutture. Puntiamo ad una sanità di eccellenza, in grado di far risaltare l’impegno di professionalità eccellenti, e continueremo a lavorare per essa”.