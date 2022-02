Carenze in tribunale, avvocati Aiga: “Politica e istituzioni intervengano concretamente”

“Abbiamo sollecitato, per quanto possibile, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari e urgenti, al fine di garantire il corretto ed efficiente svolgimento della giustizia nel nostro territorio. Siamo consci – dice il presidente Aiga Vincenzo Vasta – che, purtroppo, la risoluzione di queste problematiche non dipende dalle istituzioni locali ma serve una forte presa di posizione da parte di tutte le persone che, a vario titolo, ogni giorno prestano la propria attività presso il Palazzo di giustizia. Non è possibile che il nostro tribunale sia perennemente carente di personale amministrativo e di magistrati, nonostante il contenzioso, in ambito civile e penale, risulti essere superiore rispetto ad altri tribunali, che godono di un ben più nutrito numero di operatori. Ci sentiamo di appoggiare pubblicamente il presidente Roberto Riggio”. Gli avvocati dell’Aiga, tra gli altri aspetti, ricordano anche un’interrogazione parlamentare, che ad oggi non ha generato riscontri, ma anche i tanti solleciti fatti alle istituzioni.