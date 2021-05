Carfì alla 46esima edizione della “Catania-Etna” con più carico aerodinamico

Gela. Maggiore carico aerodinamico per migliorare la percorrenza nei tornanti dell’Etna. Sono queste le modifiche apportate alla monoposto Tatuus Renault dal campione Gianni Carfì che, sabato, parteciperà alla 46esima Catania-Etna, gara in salita valida per il campionato siciliano Aci Sport. La storica manifestazione sportiva torna dopo una pausa lunga undici anni ma in assenza di pubblico, nel rispetto delle restrizioni da pandemia. Il programma prevede le prove del sabato e, il giorno seguente, le due prove cronometrate in salita valide per la classifica ufficiale della gara.