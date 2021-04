Carfì secondo di categoria alla 52^ Monte Iblei: “Risultato oltre le mie aspettative”

”E’ una prestazione al di sopra delle mie aspettative – commenta Gianni Carfì – Mi sono confrontato con prototipi, al nastro di partenza, importanti e non solo per la differenze di budget messe in campo. Di sicuro –conclude il campione gelese – sono molto soddisfatt del fine settimana motoristico alla Monte Iblei anche in prospettiva della classifica del campionato italiano”. La gara, per via delle restrizioni da covid, si è disputata su prova unica. Il tracciato è stato allungato, rispetto a quello storico. La tappa, con partenza da Chiaramonte Gulfi e arrivo a Villaggio Gulfi, di 8,5 km è stata organizzata dalla “Promoter Kinisia”.