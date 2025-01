Carlo Osti nuovo direttore sportivo del Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ha reso noto “di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Carlo Osti. Il dirigente sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni. A Osti il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Osti, ex calciatore che da dirigente ha lavorato in club come Atalanta e Sampdoria, prende il posto di Morgan De Sanctis, sollevato stamane dall’incarico insieme all’international scout Giulio Migliaccio. Al momento confermato il tecnico Alessio Dionisi. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).