“Carneficina sociale se non si attua accordo 2014”, Filctem: “Alibi per nessuno”

I manager del cane a sei zampe hanno sempre confermato le intenzioni iniziali, ma senza esporsi con un cronoprogramma preciso. “Senza investimenti – ha aggiunto Catania – non può che esserci un processo di desertificazione industriale. Per noi, invece, la priorità è l’occupazione”. Senza lavori e cantieri avviati, le ripercussioni si stanno facendo sentire su tutti i settori, dalla metalmeccanica all’edilizia, toccando diretto e indotto. Preoccupazioni, forti, che sono state ribadite dal segretario confederale Ignazio Giudice, che nel suo intervento ha premuto sulla necessità di creare alternative e formulare proposte per lo sviluppo. “Gela è un paradosso sia regionale che nazionale – ha detto il segretario regionale Filctem Giuseppe D’Aquila – la sola bioraffineria rischia di essere il prezzo sociale pagato da Eni al territorio. Purtroppo, dobbiamo fare i conti con una politica regionale asettica che guarda solo all’oggi e non favorisce gli investimenti. Il piano per la qualità dell’aria è uno di quei provvedimenti che possono bloccare aziende interessate ad investire. Se non si riparte dallo spirito dell’accordo del 2014, si andrà incontro ad una carneficina sociale”. Nelle prossime settimane, ma soprattutto con la ripresa di settembre, il sindacato potrebbe mettere in campo azioni forti, anche di protesta. Gli investimenti sanciti nel protocollo del 2014 vengono considerati una specie di ultima spiaggia, per un territorio già alla deriva economica.