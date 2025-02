Carnevale: i cittadini sperano in una festa più sentita

Gela. Il Carnevale è una delle festività più amate da grandi e piccoli, un momento di gioia e spensieratezza che in molte città si trasforma in un vero spettacolo di colori, carri allegorici e maschere. Tuttavia, nella nostra città, da anni non si assiste più a un vero e proprio Carnevale, fatta eccezione per le sfilate organizzate dalle scuole.

I cittadini sentono la mancanza di una celebrazione più coinvolgente e sperano che l’amministrazione comunale possa restituire alla festa il suo spirito autentico, soprattutto per i più piccoli. Un Carnevale ben organizzato potrebbe non solo portare allegria, ma anche rappresentare un’occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio. Nel frattempo, chi desidera vivere l’atmosfera carnevalesca ha scelto di spostarsi verso due delle mete più rinomate per il Carnevale in Sicilia: Sciacca e Acireale. Le celebrazioni in queste due città sono iniziate lo scorso weekend e proseguiranno con eventi, sfilate di carri allegorici e spettacoli che richiamano visitatori da tutta l’isola e oltre. La risposta dei cittadini è evidente: tantissimi autobus sono già pronti a partire per queste destinazioni, segno di un forte desiderio di partecipare a una festa che, almeno per ora, la nostra città sembra aver dimenticato.