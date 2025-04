Caro acqua in provincia, consegnate firme alla presidenza della Regione: “Calmierare costi”

Durante l’incontro con i referenti regionali, nel quale si è potuto apprezzare un’ampia e non comune disponibilità all’ascolto delle motivazioni e tematiche dei proponenti la petizione, si è anche colta l’occasione per approfondire la tematica tecnica delle cause della crisi idrica che ha colpito la nostra provincia l’anno passato, con particolare riferimento alle opere finanziate per fronteggiare con i pozzi il reperimento della risorsa idrica nelle future situazioni di crisi, la attuale situazione degli invasi Ancipa e Fanaco che sottendono ai nostri territori e che lasciano oggettivamente garantire per una situazione che non potrà essere come quella della scorsa estate, i continui interventi ed investimenti a mitigare la dispersione idrica negli acquedotti collegati agli invasi citati, e non ultimo le prospettive per il completamento dell’invaso del Blufi per il quale non è stato abbandonato uno studio di fattibilità e valutazione di impatto e per il quale sarebbe auspicabile un completamento, ma con una ridefinizione delle opere già realizzate ed opportuno ridimensionamento in funzione dei nuovi regimi idrologici. Tutti i convenuti al confronto si sono trovati d’accordo sul fatto che il costo dell’acqua all’ingrosso non è l’unico fattore che fa aumentare la tariffa, ma, per esempio, l’aspetto del continuo aumento dei costi energetici è un elemento sempre più pressante. Consegnato all’ingegnere Cassarà uno stralcio della sentenza dalla quale scaturisce il debito dell’Ati di 11,377 mln di euro nei confronti di Caltaqua, da restituire negli anni dal 2027 al 2036, e che in parte scaturisce dal mancato trasferimento della Regione Sicilia di 5,517 mln di euro nel periodo 2006-2010 a saldo di un contributo totale di 35,8 mln di euro, e chiesto di valutare fattivamente l’intervento per pagare la quota parte del debito. La proposta è stata dunque quella di introdurre un tetto limite sul prezzo della materia prima venduta da Siciliacque ai gestori d’ambito calcolandolo sulla base di un costo che non sia superiore a 0,29 euro (dato ricavato dalle sentenze di Tar 328/2020) o comunque non superiore al dato medio del costo ricavabile dal costo medio dell’acqua nazionalmente calcolato tramite l’introduzione di un sistema di perequazione regionale che possa calmierare i costi della tariffa in quanto l’approvvigionamento dell’acqua all’ingrosso da Siciliacque incide la provincia nissena per oltre l’80% del fabbisogno idrico richiesto con conseguente aumenti in bolletta per gli utenti.