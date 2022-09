Caro bollette, rischio baratro anche in città: Ruvio, “sindaci e istituzioni intervengano”

“Siamo di fronte ad una situazione di grave emergenza – dice – si corre il serio rischio di assistere ad un lockdown produttivo dal momento che buona parte delle attività non è nelle condizioni di poter pagare la fornitura di corrente elettrica. E’ necessario che, a tutti i livelli, le istituzioni prendano piena consapevolezza di questa forte criticità, i cui effetti, in assenza di soluzioni adeguate, saranno devastanti per chi lavora e produce ma anche per le famiglie. Tutte le attività, per citarne alcune tintolavanderie, panifici, bar, ristoranti e così via sono in grosse difficoltà. Le imprese, così come le famiglie, sono spaventate e preoccupate. Siamo nel pieno della campagna elettorale, sia nazionale che regionale, chi si candida a ruoli di responsabilità è chiamato ad assumere impegni precisi e puntuali rispetto ad un tema di grande attualità che sta assumendo la connotazione di una bomba sociale. Ma anche i sindaci e le amministrazioni comunali si uniscano a questo doloroso grido d’allarme, perché i territori rischiano di perdere pezzi produttivi importanti, con conseguente riduzione di posti di lavoro, e di vedere inesorabilmente in aumento le famiglie in crisi”.