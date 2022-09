Caro energia, Trainito: “Argo-Cassiopea parta subito, su greenstream royalties per la città”

Gela. I rincari per i costi dell’energia, come ormai segnalato quotidianamente dalle associazioni dei consumatori e da quelle di categoria, stanno mettendo a rischio la tenuta del sistema economico. In città, si attende l’avvio dei cantieri di un progetto ormai strategico, quello per l’estrazione del gas nei campi a mare “Argo” e “Cassiopea”. Così come per i sindacati, anche secondo il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito (presidente della commissione sanità e ambiente) bisogna accelerare la partenza dei lavori. “Come politica non possiamo permetterci che la città diventi un deserto e cada nel baratro economico e sociale. In qualità di presidente della commissione ritengo che sia doveroso programmare un tavolo tecnico con i vertici Eni per chiedere che gli investimenti, come “Argo-Cassiopea”, partano subito. Se gli ambientalisti hanno a cuore le sorti della città, facciano in modo di non ostacolare l’unica speranza di crescita per questo territorio”, dice Trainito.