Caro prezzi, a Timpazzo riviste al rialzo le tariffe per i conferimenti da fuori ambito

Gela. Il caro prezzi per materie prime ed energia è un fardello che sta pesando ormai enormemente in ogni comparto. A risentirne è anche il ciclo locale dei rifiuti. La piattaforma integrata di Timpazzo è il nodo fondamentale del sistema. Proprio il management di Impianti Srr, società che gestisce il sito, e i tecnici, hanno dovuto prendere atto degli aumenti considerevoli oltre che di quanto investito per adeguare la piattaforma all’emergenza regionale. Da oltre un anno, a Timpazzo arrivano conferimenti ulteriori, soprattutto dall’area etnea, su disposizione della Regione. Tutti fattori che incidono sulla gestione dei costi e sugli equilibri finanziari della società. Così, è stato deciso di rivedere al rialzo le tariffe per i sovvalli che giungono dai Tmb e dagli impianti di compostaggio, fuori dall’ambito. E’ stata fissata a 150 euro per tonnellata. Per i funzionari di Impianti Srr, l’aumento dei prezzi è da ritenersi una “sopravvenienza imprevedibile e straordinaria”, al punto da averli convinti a rivedere le tariffe, al rialzo. Rimangono invariate, invece, quelle per i Comuni dell’ambito, a partire da Gela, fissate a 99,44 euro per tonnellata. Il provvedimento è stato firmato dal manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone.