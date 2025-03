Carpino e Romano brillano tra i talenti della danza, trofei e riconoscimenti per gli allievi “Arabesque”

Mariafrancesca Carpino, prima nel contemporaneo allievi e seconda nel classico allievi. Premio per migliore musicalità e borsa di studio per il 18° Summer Course c/o Arteballetto Akademie Ct, con maestri del Wiener Staatsoper Ballettakademie, London Contemporary school e Conservatorio di danza Fortea di Madrid. Alessandro Romano, tra diciannove concorrenti, ha ottenuto il terzo posto nel classico juniores. Le maestre sono molto orgogliose e ringraziano gli allievi per queste soddisfazioni. “Viene riconosciuto il loro lavoro, attraverso la valutazione di grandi personalità del mondo della danza”, dicono le maestre.