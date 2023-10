Carrello della spesa anti-inflazione ma nessuno lo sa

Gela. Prezzi bloccati a partire dal1 ottobre e fino al 31 dicembre in tutti i supermercati che esporranno il bollino rosso, con il carrello della spesa colorato di rosso e verde, su sfondo bianco. È un’iniziativa voluta dal Governo, un patto firmato con produttori e distributori per dare il via al “trimestre anti-inflazione”. Prezzi calmierati dunque per pasta, latte, pannolini ma anche abbigliamento, prodotti della cura della persona e della casa.

In città sono pochi i cittadini a conoscenza dell’iniziativa nazionale.

Il Ministero ha già pubblicato il lungo elenco di punti vendita aderenti, suddiviso per regioni e province ed ordinato in ordine alfabetico per singolo comune. Tra supermercati, farmacie e negozi in città sono circa 23 gli aderenti all’iniziativa ma tra loro c’è anche chi ha già cambiato idea.

Le associazioni dei consumatori temono che il trimestre si riveli “un flop”e anche tra i cittadini c’è chi pensa che il trimestre anti-inflazione ideato dal governo Meloni, con prodotti alimentari e di largo consumo, dell’igiene e per l’infanzia, a prezzi ribassati o calmierati non sia che una goccia nell’oceano.