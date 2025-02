Cartelloni, fotografie e monumentini da rimuovere, Cirignotta e Gnoffo: “Prima i servizi minimi”

Gela. Forza Italia, fuori dal consiglio comunale, non concorda neanche con la scelta del sindaco Di Stefano di procedere alla rimozione di “cartelloni, fotografie e monumentini”, non autorizzati, collocati nei due cimiteri cittadini. Con un’ordinanza, della quale abbiamo riferito ieri, è stata disposta la rimozione entro quindici giorni. In caso contrario, procederà l’ente comunale con spese poi da addebitare ai trasgressori. Secondo i dirigenti azzurri Cirignotta e Gnoffo, l’approccio del sindaco è fin troppo “freddo”. “Il contenuto dell’ordinanza, pur se ammissibile nel merito, mostra un approccio freddo e rigido di un sindaco che probabilmente dimentica il degrado in cui versano i cimiteri comunali”, dicono. Quindi, secondo gli azzurri, prima va data soluzione alle emergenze. “La mancanza di acqua, in modo particolare nel cimitero Farello, costringe tantissime famiglie ad andare a trovare i defunti con i bidoni e con le bottiglie. Riteniamo prioritaria la costruzione di nuovi loculi cimiteriali per superare l’emergenza, onde consentire ai familiari di dare una degna sepoltura ai defunti. La nostra città necessita soprattutto di una seria programmazione in tema di edilizia cimiteriale. Bisogna ridare dignità e decoro ai cimiteri”, sottolineano.