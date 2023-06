Caruso lascia ufficialmente, in consiglio Raniolo con l’incognita della sfiducia

Gela. Ha formalizzato le dimissioni, adesso attraverso un delegato. Così, diventano ufficiali a tutti gli effetti. Il consigliere FdI Giuseppe Caruso lascia il civico consesso, al cui interno aveva messo piede una sola volta, lo scorso anno al momento dell’insediamento. Poi, ragioni lavorative l’hanno portato fuori dalla Sicilia. Al suo posto, subentra l’avvocato Ignazio Raniolo. La data del giuramento non è ancora stata indicata ma dovrebbe avvenire durante la prima seduta ordinaria di consiglio. Un insediamento che in realtà potrebbe anche non concretizzarsi se lunedì l’assise civica deciderà di sfiduciare l’avvocato Greco. Alla riunione fissata per discutere la sfiducia, Fratelli d’Italia dovrebbe avere solo tre consiglieri e non quattro.