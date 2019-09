CASAPOUND E FORZA NUOVA OSCURATI SUI SOCIAL

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati bloccati su Instagram e Facebook diversi account di Casapound e Forza Nuova. Il blocco non riguarda però twitter.

“Casapound azzerata sui social. Bloccati i profili su Facebook e Instagram. Che succede? È un fatto molto pesante, non può essere un caso, all’origine del quale devono esserci ragioni gravi. Vogliamo capire”, commenta su Facebook Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd della Camera. “Tardi. Ma meglio tardi che mai. È l’unico commento che mi viene da fare alla decisione di Facebook e Instagram di chiudere decine di pagine e profili legati a CasaPound. L’apologia di fascismo in Italia non è un’opinione. È un reato”, scrive sullo stesso social network il senatore dem Dario Parrini.

“Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Una motivazione esemplare a sostegno di una scelta giusta e coraggiosa”, afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

(ITALPRESS).