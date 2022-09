Casciana e Grisanti ufficializzano adesione FdI, ritirata mozione indennità: ok proposta “Rinnova”

Gela. La campagna elettorale, questa volta, non ha azzoppato i lavori dell’assise civica. In serata, alla chiamata dell’appello del vicepresidente Paola Giudice, hanno risposto sedici consiglieri. All’ordine del giorno, c’erano due mozioni per la seduta di question time. Si sono fatti sentire subito i primi effetti dei riposizionamenti politici. I consiglieri comunali Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti hanno ufficializzato l’adesione al gruppo di Fratelli d’Italia, anticipata nel fine settimana appena trascorso, durante la convention del partito a sostegno del candidato all’Ars Salvatore Scuvera. Casciana è il nuovo capogruppo. Oltre a Grisanti, c’è anche Giuseppe Caruso, che ha presenziato ad oggi un’unica volta. I due neo esponenti del partito della Meloni mettono nel cassetto, quindi, il progetto “Liberamente”. Proprio Casciana e Grisanti, insieme al leghista Giuseppe Spata, hanno fatto arrivare in aula una mozione per il taglio delle indennità del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Una proposta che però va in contrasto con la normativa in materia. Dopo alcuni interventi, è stata ritirata.