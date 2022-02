Casciana: “Nessun ripensamento, Greco dovrebbe solo ammettere di aver sbagliato tutto”

Gela. Niente ripensamenti, nel rapporto politico, ormai logoro, con il sindaco Lucio Greco. Ieri sera, un po’ a sorpresa, il capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana ha dato il proprio supporto al consolidato 2020, votando favorevolmente, insieme al gruppo di maggioranza. Non è stato però un voto che possa aprire scenari nuovi. Il divorzio dalla maggioranza non è stato totalmente formalizzato, ma poco ci manca. “Ho dato voto favorevole ad un atto fondamentale – dice Casciana – per il resto, il nostro giudizio non cambia. Si tratta di un atto finanziario che consentirà di avere la copertura per l’assunzione di un nuovo dirigente. Verrà però solo colmata una piccola lacuna in una falla enorme, causata dall’amministrazione comunale, che non è riuscita a sfruttare bandi e concorsi”. Il giudizio è sempre negativo, a maggior ragione dopo il recente botta e risposta tra i consiglieri del gruppo e il sindaco Lucio Greco, reso decisamente aspro dalle dimissioni dell’ex assessore Giovanni Costa, in quota “Liberamente”. “Costa non ha dato un contributo gestionale e amministrativo? Greco mente sapendo di mentire. Basta leggere i numeri del consolidato, per intuire quello che è stato fatto. I fondi previsti per capitoli come i lavori pubblici, la manutenzione stradale e l’edilizia scolastica – dice ancora Casciana – sono stati inseriti grazie a Costa e al nostro lavoro. Prima, erano a zero. Il sindaco dovrebbe solo fare un gesto di grande umiltà, ammettendo di aver sbagliato tutto”. L’esponente di “Liberamente” è ancora più netto quando si passano in rassegna le scelte, anche più recenti, dell’amministrazione comunale.