Casciana, “soluzioni trovate per i residenti di via Portoferrara sono esempio di buona politica”

Gela. Bisognerà vigilare sul rispetto dell’intesa, ma quello raggiunto questa mattina è considerato “un grande risultato”, anzitutto nell’interesse delle famiglie dello stabile di via Portoferrara, che entro il prossimo 1 marzo devono lasciare le loro abitazioni, in attesa che vengano completati lavori di messa in sicurezza. Il presidente della commissione consiliare urbanistica Vincenzo Casciana ha preso parte alle trattative avviate per garantire tutti i residenti dello stabile. “L’obiettivo raggiunto è importante – dice – perché ci sarà l’apertura di un bando pubblico per l’affitto delle case con un budget anticipato di 4.800 euro l’anno a famiglia. Qualora le case fossero arredate, si cercheranno box nei quali custodire i mobili, con spese a carico dello Iacp. Si provvederà al trasloco e a sospendere il canone di affitto, fino al rientro nelle abitazioni di via Portoferrara. C’è l’impegno inoltre alla consegna nel minor tempo possibile delle abitazioni dello stabile di Macchitella. Insieme ai residenti, in questi giorni, abbiamo condotto una battaglia nella consapevolezza che saremmo arrivati ad una soluzione”. Per Casciana, servono soluzioni immediate anche per le tre famiglie che in passato occuparono senza titolo.