Casciana, “su vicenda porto silenzio assordante”: oggi operazioni per uscita mezzi

Gela. “Negli ultimi mesi un silenzio assordante sulla vicenda porto, come se ormai fosse passata in secondo piano”. Il consigliere comunale Vincenzo Casciana ribadisce la necessità che l’iter si sblocchi, dopo l’ennesimo stop amministrativo. “Attendiamo il famoso decreto del ministero che sarebbe dovuto arrivare già qualche mese fa – spiega – con una data fissata per i primi di marzo per la gara d’appalto per l’escavo e l’allungamento del braccio di ponente. Questo decreto sembra non arrivare mai”. Casciana trae spunto anche dalle operazioni svoltesi questa mattina, per consentire l’uscita dei mezzi dell’ormai ex Eureco. C’è stata la necessità del coordinamento della capitaneria di porto e dell’intervento del gruppo ormeggiatori, della corporazione dei piloti e dei mezzi della “Lorefice&Ponzio”. Le attività sono iniziate alle 5 del mattino di oggi.