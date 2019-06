Cascino non segue Di Dio e Romano in Fi, “in consiglio comunale gruppo di DiventeràBellissima”

Gela. Il gruppo consiliare di “Azzurri per Gela” cessa le attività ancor prima di iniziarle. La lista pro-Greco, sponsorizzata alle elezioni anche dal deputato forzista Michele Mancuso, ha contribuito alla vittoria della coalizione, facendo entrare all’assise civica tre consiglieri comunali. Luigi Di Dio (ex Energie per l’Italia) e Carlo Romano (vicino allo stesso Mancuso) hanno già ufficializzato di far parte del gruppo consiliare di Forza Italia, che ha come riferimento unico proprio il deputato regionale. Forse, già alla prossima seduta dell’assise civica potrebbe invece toccare a Vincenzo Cascino. Il consigliere riconfermato è pronto a ufficializzare il gruppo di DiventeràBellissima. Pur senza aver presentato il simbolo alle amministrative, l’area politica che si rifà al presidente della Regione Nello Musumeci, con qualche eccezione, è confluita nel gruppo di Greco. Cascino ha scelto di candidarsi in “Azzurri per Gela”, ma non seguirà Di Dio e Romano in Forza Italia.