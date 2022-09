Cascino: “Soluzioni per piena garanzia dei lavoratori del servizio rifiuti”

Gela. In consiglio comunale, questa sera, la maggioranza del sindaco Lucio Greco sarà chiamata nuovamente a valutare gli atti del nuovo servizio rifiuti in house. Ieri, la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale. I lavoratori di Tekra attendono risposte sul loro prossimo futuro nel nuovo servizio. Il consigliere comunale della Nuova Dc Vincenzo Cascino spiega che c’è bisogno anzitutto di tutelare gli oltre cento operai in forza al cantiere locale. “Bisogna trovare la soluzione giusta per garantire continuità lavorativa a tutti gli operai Tekra, che non possono assolutamente perdere i loro diritti”, spiega. Per Cascino, in aula consiliare sarà utile il confronto così da arrivare ad una soluzione di garanzia.