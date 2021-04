Cascino, “unità nel centrodestra possibile ma non sia un matrimonio per pochi intimi”

Gela. “Il centrodestra locale non può essere un matrimonio con pochi intimi. Il vertice della scorsa settimana? Era solo una riunione dell’opposizione”. Il consigliere indipendente Vincenzo Cascino, che ha un lungo trascorso nella destra cittadina e tra le fila del gruppo politico del presidente della Regione Nello Musumeci, due anni fa ha scelto di sostenere il progetto del sindaco Lucio Greco. Cascino fa parte di quella corrente del centrodestra locale che non si è schierata con la candidatura leghista, decidendo di stare con Greco. “Non mi pare che si possano fare riunioni del centrodestra, magari nel tentativo di intestarsi eventuali leadership che non esistono, senza considerare che in maggioranza attualmente c’è più della metà del centrodestra locale. Non dimentichiamo che a sostegno del sindaco, ci sono i consiglieri di Forza Italia, l’Udc, il Popolo della famiglia, indipendenti che da sempre si rifanno al centrodestra come il consigliere Rosario Trainito o ancora il presidente del consiglio Salvatore Sammito. Ci sono consiglieri vicini all’assessore regionale di Forza Italia Marco Falcone o al deputato regionale Michele Mancuso. Anche tra i civici, c’è chi ha militato per anni in formazioni politiche di centrodestra. Il sindaco stesso – continua Cascino – arriva dall’esperienza di Forza Italia. Io e altri consiglieri di centrodestra abbiamo scelto il progetto civico di Greco, perché davanti ad una città in crisi e in evidente difficoltà, abbiamo accettato la sfida di andare oltre i partiti”. Per Cascino, quello della scorsa settimana è stato impostato solo come un confronto dell’opposizione a Greco.