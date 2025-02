Caso Borgo Valentina, Licata: “Di Stefano mente su tutto, è un bugiardo seriale”

“Andiamo nella questione che mi riguarda e alle varie stupidaggini riferite dal sindaco. Ha dichiarato che la città era in zona rossa, falso. Erano i primi mesi del 2021 ed eravamo usciti dalla zona rossa, anzi proprio in quel periodo ricordo la voglia dell giunta con il vicesindaco Di Stefano di ridare una speranza e un nuovo inizio per i cittadini e con l’amministrazione abbiamo portato avanti una serie di interventi in diverse zone della città di rigenerazione del verde e con l’istallazione o il ripristino di parchi gioco anche attraverso i patti di collaborazione con associazioni e comitati. Ci sono esempi concreti, a Cantina sociale con il parco giochi di Piazza Russello, nel giardino del quartiere Margi, a Macchitella nel parco Iqbal Masih, nonché a Borgo Valentina con il Parco dell’amicizia. Abbiamo provveduto alla pulizia – aggiunge l’ex assessore – alla piantumazione di piante e in alcune zone all’installazione di panchine, cestini e illuminazione. Il sindaco ha dichiarato anche che quell’area non fosse comunale. Falso, gli ricordo che l’area è del Comune, all’epoca della costruzione sono state cedute le aree al Comune e non sono state cedute solo le opere di urbanizzazione. Vada a studiare bene gli atti. Proprio agli inizi del 2021 gli abitanti del quartiere chiesero in una riunione con il sindaco Greco, del quale è stato vicesindaco per quasi quattro anni, la pulizia e l’installazione di panchine, che gli abitanti del quartiere, che ringrazio perché hanno provveduto a ripristinarle, vennero sistemate e verniciate, considerato che erano rovinate, in disuso e dislocate in via Marsala presso la sede operativa della Ghelas”. Gli esponenti Dc, a oggi, sono alla testa di un’opposizione assai intransigente e i rapporti con il sindaco sono al minimo storico. I tempi della giunta Greco sono ormai alle spalle e per Licata l’attuale sindaco si trincera esclusivamente dietro “le menzogne”.