Caso di positività al Parma ma non è un calciatore

PARMA (ITALPRESS) – Un caso di coronavirus al Parma anche se non si tratta di un calciatore. La società ducale ha fatto sapere in una nota che “l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”. Il Parma sarà impegnato domani al Tardini contro il Bologna per la 32esima giornata di serie A.(ITALPRESS).