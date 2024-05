“Caso Gela” nella tesi di laurea: “Tassi mortalità rilevanti per patologie dell’apparato respiratorio”

Gela. Ha scelto di analizzare il “caso Gela” nel suo lavoro per la tesi al dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali del corso di laurea in scienze ambientali e naturali dell’Università di Catania. La studentessa gelese Rita Scicolone ha esposto l’elaborato in settimana. Ha analizzato i fattori di rischio per la salute in un’area toccata nel tempo dall’industrializzazione pesante. Nel percorso di approfondimento è stata assistita dal relatore, la professoressa Venera Cardile. “A Gela si registra un’elevata criticità ambientale e sanitaria”, è stato spiegato. I tassi di mortalità “in entrambi i sessi” sono “rilevanti” per “patologie o tumori dell’apparato respiratorio”. Il cancro al polmone viene indicato come una delle principali cause di morte “nei paesi industrializzati”.