“Caso Liberamente dimostra debolezza Greco”, Trainito: “Città allo sbando, serve autorevolezza”

“Ormai da tempo, la politica cittadina è in stasi totale e questo non porta nulla di buono. Io ho sempre dato la mia disponibilità, solo per la città. Non mi interessano le polemiche e gli scontri interni. L’unico modo che il sindaco ha per riprendere in mano la situazione è mostrare autorevolezza. Ad oggi, non l’ha fatto. Anche la gestione del caso “Liberamente” dimostra la debolezza del primo cittadino. Perché aspettare una loro decisione sulla collocazione, dopo le dimissioni dell’ingegnere Giovanni Costa? Se non ci sono più le condizioni, il sindaco dovrebbe da subito rompere il rapporto politico, mettendo “Liberamente” fuori dalla maggioranza. Concedendogli l’ingresso in giunta – aggiunge – si è messo nelle mani di consiglieri che hanno sempre adottato scelte autonome, senza rispettare le indicazioni della maggioranza. Avevo già previsto che sarebbe finita così. Il sindaco, se ha coraggio politico, dovrebbe ripartire da zero, con gente capace e facendo vera politica, a vantaggio della città. Ormai è chiaro che la sfiducia non la sosterrà nessuno, perché c’è l’interesse a concludere il mandato. Però, la città sta soffrendo oltre ogni limite. Rischiamo di essere ricordati come una delle peggiori esperienze amministrative di sempre. Anche il presidente del consiglio comunale avrebbe potuto fare molto di più. Non ci coinvolge e quando lo fa si tratta solo di iniziative che servono a poco. Personalmente, non ritorno più indietro e rimango indipendente. Non ho fiducia nel sindaco, che ripeto sta dimostrando debolezza”. Trainito conferma un dissenso quasi totale, probabilmente ancora più convinto dalle vicende che stanno toccando ancora una volta la giunta ma anche l’assetto della burocrazia del municipio.