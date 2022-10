Caso Roma, “sedici giudici diversi in quindici udienze”: protesta penalisti anche in città

Gela. Sedici giudici diversi in quindici udienze, secondo gli avvocati penalisti violando il pieno diritto di difesa degli imputati. Una vicenda che si è verificata nel tribunale di Roma, in un procedimento collegiale, ma che sta suscitando la reazione anche dell’Unione Camera Penali. Il 2 novembre, nella capitale, gli avvocati si fermano per un’astensione. In città, invece, la Camera penale “Eschilo”, presieduta dall’avvocato Rocco Guarnaccia, ha deciso di aderire alla mobilitazione, con un flash mob. Mercoledì mattina, gli avvocati, negli spazi del tribunale, spiegheranno le ragioni della mobilitazione, a tutela del principio di immediatezza della decisione e di conseguenza del diritto di difesa.